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«Только 3% одесских таксистов работают в легальном режиме», — депутат горсовета
17:26 / 14.06.2017
ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из 7 тысяч одесских таксистов только 3% имеют лицензию на официальный извоз, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 14 июня, заявила депутат Одесского горсовета от «Украинской Морской партии Сергея Кивалова» Светлана Осауленко, зачитывая депутатский запрос на имя начальника ГУ Национальной полиции Одесской области Дмитрия Головина.
Депутат озвучила свой запрос на предмет острой необходимости проверки работы одесских таксистов.
По её словам, недавнее убийство семнадцатилетней студентки Юридической академии таксистом, вызванным в ночное время по мобильному приложению, «является весьма показательным для нынешней криминогенной ситуации в городе. С 2015 года количество таксистов в городе увеличилось на 55% и далеко не все работают в легальном режиме».
По данным С. Осауленко, в городе значительно выросло количество умышленных убийств и зафиксировано 5 случаев пыток. При этом из 7 тысяч одесских таксистов легально работает только 3%, а 5 «мобильных приложений» вовсе не контролируются властями.
Запрос был поддержан 53 голосами депутатов.
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