Мэрская фракция горсовета требует от Минюста передать городу функции регистрации браков

17:19 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутатская фракция Одесского горсовета «Доверяй делам» требует от Минюста передать функции регистрации браков под юрисдикцию города, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье.

Запрос фракции «Доверяй делам» к Министерству юстиции зачитывал депутат Олег Этнарович сегодня, 14 июня, после XVI сессии горсовета.

Депутат выразил возмущение тем фактом, что Минюст Украины до сих пор оставляет за областным Управлением юстиции функцию формирования тарифов на услуги РАГСа. При этом само помещение Центрального дворца бракосочетаний на ул. Ришельевской, было возвращено в коммунальную собственность после длительной судебной тяжбы, а затем отреставрировано за счёт городского бюджета. Тогда же город снизил тарифы на организацию церемонии бракосочетания с 2 тыс. 100 грн. (а по выходным 3 тыс.100 грн.) до 1 тыс. 375 грн., вне зависимости от дня недели.

О. Этнарович заявил, что эта сумма «полностью экономически обоснована» и предполагает ряд льгот для некоторых категорий населения, однако Минюст за выдачу бланка-свидетельства о регистрации брака требует платить ещё 2100 или 3100 грн.

Его поддержал мэр Геннадий Труханов, который также напомнил, что «некоторые реформаторы, построившие «хатынку» для регистрации брака из фанеры, мало того, что незаконно использовали на «фасаде» украинскую национальную символику, так ещё и определили стоимость регистрации брака в 10 тыс. грн.»

В итоге депутатская фракция направила на имя министра юстиции Украины Павла Петренко запрос на передачу функций РАГСа муниципалитету.