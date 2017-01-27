Кулиндоровскому комбинату хлебопродуктов сохранены льготы по оплате аренды

16:17 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского горсовета проголосовали за предоставление льгот по арендной плате Кулиндоровскому комбинату хлебопродуктов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, сегодня, 14 июня, на XVI сессии горсовета депутаты 48 голосами проголосовали за предоставление льготы по оплате за землю Кулиндоровскому комбинату хлебопродуктов.

Наиболее убедительным оказался аргумент мэра Геннадия Труханова, который подчеркнул, что именно данное предприятие ещё 2 года назад сыграло решающую роль в сдерживании цен на тогда «социальный» сорт хлеба «Обеденный».

«В настоящий момент сложная ситуация у предприятия «Одесский каравай», где возникли проблемы с банковскими выплатами. Если сейчас резко поднять аренду «Кулиндоровскому», то это может привести к подорожанию хлеба, что может больно ударить по некоторым слоям населения города», — отметил Г. Труханов.

На данный момент арендная плата Кулиндоровского комбината составляет 60 тыс. грн. в месяц.