Одесса > Новости > Власти Назначен новый начальник Управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы области 14:03 / 14.06.2017 ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначен новый начальник Управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-центре Главного управления Госпродпотребслужбы. По информации пресс-центра, начальником Управления защиты потребителей Главного Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области назначен Владислав Чабан, ранее занимавший должность заместителя начальника этого же подразделения. версия для печати