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Назначен новый начальник Управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы области
14:03 / 14.06.2017
ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначен новый начальник Управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-центре Главного управления Госпродпотребслужбы.
По информации пресс-центра, начальником Управления защиты потребителей Главного Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области назначен Владислав Чабан, ранее занимавший должность заместителя начальника этого же подразделения.
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