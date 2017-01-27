Одесса > Новости > Власти Горсовет утвердил Городскую целевую программу развития образования на 2017-2019 годы 11:56 / 14.06.2017 ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского городского совета проголосовали за принятие Городской целевой программы развития образования Одессы на 2017-2019 годы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Программа развития образования Одессы на 2017-2019 годы была утверждена на сегодняшней сессии горсовета 62 голосами. В частности, программой предусмотрено дополнительное выделение 385 тыс. грн. на решение вопросов поддержки интеллектуальной молодёжи, поддержки педагогов-новаторов; установка сигнализации в школах, получение страховки на оказание скорой помощи в учебных заведениях. В настоящий момент на содержание школ (ремонты, покупка оборудования и др.) горбюджет ежегодно выделяет 2 млрд. грн. версия для печати