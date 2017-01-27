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3 дополнительных пункта выдачи паспортов будут открыты в Одессе
11:41 / 14.06.2017
ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского городского совета в ходе сегодняшней сессии поддержали выделение средств на создание в городе еще 3 пунктов по выдаче паспортов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В ходе заседания депутаты 60 голосами проголосовали за проект решения «О внесении изменений в Городскую программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2018 годы». Решение предполагает выделение средств на создание еще 3 пунктов по выдаче паспортов — украинских с ID-картой и биометрических для выезда за границу.
На данный момент в уже открытых представительствах городского админцентра можно предварительно записаться на получение документа только по электронной очереди — и уже на сентябрь.
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