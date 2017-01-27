Заседание XI сессии облсовета планируют провести 16 июня

16:58 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель одесского облсовета Анатолий Урбанский подписал распоряжение о проведении XI сессии облсовета в пятницу, 16 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, «учитывая обращение председателя облгосадминистрации Максима Степанова по решению ряда срочных важных социальных проблем, связанных, в первую очередь, с внесением изменений в решение «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год», распоряжением главы облсовета №306/2017-ОР пленарное заседание одиннадцатой сессии областного совета седьмого созыва назначено на 16 июня в 10:00.

Напомним, что первая попытка провести пленарное заседание одиннадцатой сессии областного совета оказалась неудачной на стадии принятия повестки дня — депутаты так и не смогли набрать нужного количества голосов из-за протеста «Оппозиционного блока».