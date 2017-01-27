Губернатор пообещал уволить начальника Управления молодёжной политики за намерение закупить макеты оружия

14:22 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подверг жёсткой критике работу по патриотическому воспитанию начальника Управления молодёжной политики и спорта ОГА и заявил, что не сможет продолжить дальнейшую работу с ним в команде, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На аппаратном совещании в ОГА сегодня, 12 июня, губернатор выслушал доклад Александра Березуцкого о работе подчинённого ему Управления молодёжной политики и спорта и задал ряд вопросов. В частности, почему на сайте Областного центра патриотического воспитания молодёжи не обновляются данные в течение нескольких лет. К примеру, там остаётся информация о руководстве ОГА за 2015 год.

Затем М. Степанов поинтересовался, когда в последний раз собиралось заседание ведомства, на что получил ответ, что в этом году оно не собиралась вовсе.

«Последней каплей» стала информация о том, что управление хотело приобрести макеты армейского оружия с целью создания в районах области кружков по изучению боевой техники, для патриотического воспитания. Финансирование было заблокировано департаментом финансов ОГА, как заявила его начальник Марина Зинченко.

«Значит, вы полагаете, что детей можно патриотически воспитать, если дать им в руки оружие? Чтобы они с детства знали что это такое?», — спросил губернатор А. Березуцкого, на что тот ответил утвердительно.

«У меня больше нет к вам вопросов. Я, практически, уверен, что мы с вами не сможем продолжить совместную работу», — резюмировал М. Степанов.