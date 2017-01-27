Чиновники Одесской области озаботились патриотическим воспитанием молодёжи

13:27 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Управления молодёжной политики и спорта ОГА Александр Березуцкий заявил, что патриотическое воспитание «должно быть системным и воздействовать целенаправленно на молодёжь со стороны государства», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник управления заявил сегодня, 12 июня, на расширенном аппаратном совещании в облгосадминистрации.

Докладывая о работе управления в вопросах патриотического воспитания молодёжи, А. Березуцкий подчеркнул, что «Патриотическое воспитание должно быть системным и иметь характер целенаправленного воздействия со стороны государства на учебные заведения, институты гражданского общества и самих граждан страны».

Чиновник также отметил, что «В связи с конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма не остаётся ни единого сомнения в важности патриотического воспитания. Когда мы задаёмся вопросом: почему это случилось, мы понимаем, что дело не только в агрессии врага, но и в больших недостатках в гуманитарной политике Украины на протяжении последних 20 лет, что привело к тому, что население отдельных районов страны не идентифицировало себя украинской нацией и поддалось вражеской пропаганде».

А. Березуцкий сообщил, что некоторые районы Одесской области граничат на больших участках с Приднестровьем «и получают информацию пропагандистского толка со стороны РФ». При этом, по его словам, «до последнего времени население не имело достойную противостоящую информацию со стороны Украины».

Управлением была создана областная целевая программа национально-патриотического воспитания детей и молодёжи на 2016-2020 г.г. — «в основе её заложена идея укрепления украинского государства как консолидирующего начала формирования патриотизма у детей и молодёжи».