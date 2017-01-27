«Цены Минюста на регистрацию брака в Одессе самые высокие по Украине», — Юрдепартамент горсовета

11:43 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Юридического департамента Одесского городского совета Инна Поповская заявила, что органы Министерства юстиции установили в Одесской области самые высокие по Украине тарифы на регистрацию брака, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента сообщила сегодня, 12 июня, в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете.

В ходе совещания Одесский городской голова Геннадий Труханов снова высказал возмущение по поводу высоких тарифов, установленных Минюстом на регистрацию брака, добавив, что городская власть «пошла навстречу», предоставив госоргану помещение Дворца бракосочетаний, отреставрированного за счёт города. «А они берут за распечатку документа о регистрации почти 3 тысячи! Таким образом, общие расходы семьи за оформление составят около 4 тысяч гривен. Люди хотят знать, почему установлен такой тариф и за что они платят», — заявил мэр и задал вопрос, как обстоит ситуация с запросом к Минюсту по поводу формирования этого тарифа.

И. Поповская ответила, что подготовлен запрос к министру за подписью городского головы, а также подключились нардепы-одесситы, которые подготовили соответствующий депутатский запрос — он будет озвучен на одной из ближайших сессий.

«По Украине услуги юстиции в Одесской области почему-то самые высокие. В других городах эта сумма колеблется 700-800-1000 гривен, у нас же в будний день юстиция берёт 2 тысячи 100 гривен, в выходной — 300», — заявила директор департамента, добавив, что тариф города составляет 1 тыс. 375 грн., а также существует ряд льгот для участников АТО, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот (300 грн.), однако терорган юстиции таких льгот не предусматривает. Она также добавила, что тариф устанавливает не центральный орган, а территориальный, и город просит разъяснить обоснование такого тарифа.