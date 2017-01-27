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МИД выразил беспокойство из-за попыток «расшатать межнациональную стабильность» на юге Одесской области
12:29 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность «в связи с попытками некоторых сил расшатать межнациональную и межконфессиональную стабильность» на юге Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе министерства.

В официальном комментарии МИД, в частности, говорится: «Министерство иностранных дел Украины с беспокойством наблюдает за попытками использования болгарского национального меньшинства для дестабилизации ситуации на юге Одесской области.

Последние инциденты, которые имели место с отдельными представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их этнической принадлежностью, а были спровоцированы заявлениями, которые в условиях продолжающейся российской агрессии воспринимаются чрезвычайно чувствительно.

В то же время МИД Украины осуждает любые насильственные действия для выяснения межличностных отношений. Правоохранительные органы Украины уже проводят необходимые следственные действия. По результатам расследования виновные понесут предусмотренную законодательством ответственность.

Хотели бы отметить, что Украинское государство с момента обретения независимости гарантирует и должным образом обеспечивает реализацию национально-культурных прав и потребностей болгарского национального меньшинства.

Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы предотвратить попытки отдельных сил и государств нарушить межнациональные мир и согласие в Украине и ухудшить дружеские отношения с соседними государствами».

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Артём Филипенко
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