Сессия облсовета перенесена на 7 июля

16:24 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XI сессия областного совета VII созыва после очередного неудачного голосования за повестку дня и затянувшегося перерыва была перенесена на 7 июля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

После объявленного «40-минутного перерыва», который затянулся на 2 часа, председательствующий на сессии Анатолий Урбанский объявил о переносе сессии на 7 июля, «в связи с необходимостью доработки организационных вопросов».

Затем перед присутствующими выступила руководитель Департамента финансов ОГА Марина Зинченко, которая заявила, что из-за срыва сессии не был принят ряд важных вопросов, в частности, касающийся финансирования ПТУ. Это, по её словам, не позволит профинансировать отпускную кампанию педагогов профтехучилищ.

После объявления о переносе заседания сессии глава облсовета А. Урбанский и председатель комиссии по регламенту Олег Кутателадзе дали брифинг для журналистов, на котором заявили, что претензии «Оппоблока» по нарушениям регламента и невключению их проектов в повестку дня беспочвенны, а весь остальной депутатский корпус действовал согласно законодательной базе.

О. Кутателадзе, в свою очередь, добавил, что проекты, о которых заявляли представители «ОБ», — на самом деле являются проектами обращений, а их включение в повестку дня не предусмотрено регламентом. Он также предложил в дальнейшем внести в регламент поправку, которая ужесточит требования к проектам, не позволяя вносить проекты политических обращений.

Представители «Оппозиционного Блока», со своей стороны, заявили, что перенос сессии на 7 июля позволит руководству облсовета уйти в отпуск на время заседания, поэтому они намерены инициировать проведение сессии через 10 дней, что позволит, в частности, решить вопрос с финансированием ПТУ.