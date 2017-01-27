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В работе сессии облсовета снова объявлен перерыв
13:21 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 13:15, после очередной попытки проголосовать за утверждение повестки дня XI сессии областного совета VII созыва председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский объявил в работе сессии перерыв на 40 минут, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Электронная система голосования в зале заседаний так и не заработала. Депутаты не смогли проголосовать за принятие повестки, потому А. Урбанский снова объявил перерыв в заседании.

По наблюдению корреспондента агентства в здании облсовета и вокруг него в настоящее время усилена охрана.

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