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В работе сессии облсовета снова объявлен перерыв
13:21 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 13:15, после очередной попытки проголосовать за утверждение повестки дня XI сессии областного совета VII созыва председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский объявил в работе сессии перерыв на 40 минут, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Электронная система голосования в зале заседаний так и не заработала. Депутаты не смогли проголосовать за принятие повестки, потому А. Урбанский снова объявил перерыв в заседании.
По наблюдению корреспондента агентства в здании облсовета и вокруг него в настоящее время усилена охрана.
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