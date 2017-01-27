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Глава облсовета объявил систему электронного голосования в зале сломанной
13:11 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время очередной попытки проголосовать за утверждение повестки дня XI сессии областного совета VII созыва председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский объявил, что электронная система голосования в зале сломана, и предложил депутатам голосовать руками, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
После обсуждения дополнений и уточнений в повестку депутаты попытались проголосовать за принятие окончательного её варианта. Однако после второй неудачной попытки сделать это, глава облсовета заявил, что электронная система голосования в зале сломана, и предложил депутатам во время третьей попытки голосовать руками.
При этом депутаты от ряда фракций обвинили «Оппозиционный Блок» в попытке сорвать заседание сессии из-за высказанных претензий.
Напомним, что после перерыва, продлившегося до 12:40, в зале зарегистрировалось всего 48 депутатов.
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