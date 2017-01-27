Сессия облсовета всё-таки начала свою работу после перерыва

12:50 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XI сессия областного совета VII созыва после объявленного из-за невозможности принять повестку перерыва всё-таки смогла начать свою работу, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

К половине первого в зале заседаний облсовета зарегистрировалось 48 депутатов, что свидетельствовало о наличии кворума.

С третьей после перерыва попытки (по сути, с шестой с начала сессии) за принятие за основу предложенной повестки дня проголосовали 43 депутата.

Затем начались выступления по обсуждению повестки, в ходе которых представители «Оппозиционного Блока» предложили исключить ряд вопросов — как с 19 по 24-й (по заключению контрактов), так и более радикально — с 1 по 55-й.

Добавим, что по периметру здания облсовета в настоящее время дежурят 3 автобуса с бойцами Нацгвардии.