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Сессия облсовета всё-таки начала свою работу после перерыва
12:50 / 08.06.2017
ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XI сессия областного совета VII созыва после объявленного из-за невозможности принять повестку перерыва всё-таки смогла начать свою работу, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
К половине первого в зале заседаний облсовета зарегистрировалось 48 депутатов, что свидетельствовало о наличии кворума.
С третьей после перерыва попытки (по сути, с шестой с начала сессии) за принятие за основу предложенной повестки дня проголосовали 43 депутата.
Затем начались выступления по обсуждению повестки, в ходе которых представители «Оппозиционного Блока» предложили исключить ряд вопросов — как с 19 по 24-й (по заключению контрактов), так и более радикально — с 1 по 55-й.
Добавим, что по периметру здания облсовета в настоящее время дежурят 3 автобуса с бойцами Нацгвардии.
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