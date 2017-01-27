Одиннадцатая сессия областного совета VII созыва до сих пор не начала свою работу

11:51 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначенная на 10:00 сегодняшнего дня XI сессия областного совета VII созыва так и не начала свою работу — после неудачного голосования за повестку дня в работе сессии объявлен перерыв до 12:30, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

К половине одиннадцатого в зале заседаний облсовета зарегистрировалось 65 депутатов, что свидетельствовало о наличии кворума.

Однако при попытке председательствующего главы облсовета Анатолия Урбанского поставить на голосование повестку дня в целом начались дебаты, в результате которых сессия так и не начала свою работу.

В частности, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Шкаровский заявил о том, что члены его фракции и другие их коллеги «в который раз приходят на сессию, будучи не ознакомленными с проектами решений». «Сами проекты не вывешиваются на официальном сайте и мы не знаем за что будем голосовать», — подчеркнул он.

Его поддержал однопартиец Владимир Финик, который призвал вообще не голосовать за предложенную повестку дня, добавив, что предложенные раннее, согласно всем процессуальным нормам 5 проектов решении от его фракции вовсе не были включены в повестку дня.

«Оппоблоковец» Роман Сенник, в свою очередь, добавил, что «Всю ночь следил за сайтом облсовета, на котором проекты решений сегодняшней сессии появились только в половине пятого утра», потребовав «гнать в три шеи этих непрофессионалов из юридического отдела».

Он также заявил, что неоднократно наблюдал, как депутат Сечинский из фракции «Солидарность» голосует за давно отсутствующую Марию Гайдар.

Несмотря на усилия Анатолия Урбанского, который трижды ставил на голосование повестку дня в целом, депутатский корпус не набрал нужного количества голосов для принятия повестки дня, состоящей из 55 вопросов.

«За» проголосовало 35 депутатов, против — 0, не голосовали 39.

Председатель облсовета первоначально позвал руководителей фракций в совещательную комнату для переговоров, а после обсуждения объявил часовой перерыв в работе сессии.