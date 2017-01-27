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Только 6 из 26 районов Одесской области имеют градостроительную документацию
15:11 / 06.06.2017
ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Только 6 из 26 районов Одесской области имеют градостроительную документацию, и за три месяца не было выполнено ни одного протокольного поручения губернатора по утверждению строительной документации в области, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом начальник Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Надежда Биленко рассказала сегодня, 6 июня, на аппаратном совещании.
По её словам, на сегодняшний день проектно-сметная документация на застройку территорий утверждена в Белгород-Днестровском, Измаильском, Лиманском, Ренийском, Овидиопольском районах. В Ананьевском разработанная документация проходит утверждение. В Арцизском — не передаётся на экспертизу в связи с отсутствием финансирования. И в остальных районах ситуация аналогичная.
«В большинстве случаев работа не выполнялась, поскольку не было глав райгосадминистраций. Кроме того, нас даже не информировали о том, что документация не готова», — заявила Н. Биленко.
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