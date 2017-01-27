Назначены руководители двух подразделений ОГА

14:10 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Назначены руководители Управления по вопросам градостроительства и архитектуры и Департамента образования и науки Одесской ОГА, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил сегодня, 6 июня, на аппаратном совещании.

Так, с 1 июня начальником Управления по вопросам градостроительства и архитектуры назначена Надежда Биленко, ранее временно исполняющая обязанности главного архитектора ОГА.

Представляя её, губернатор заявил: «работы очень много, но я уверен, что вы справитесь с ней».

На расширенном аппаратном заседании был представлен также новый директор Департамента образования и науки ОГА Александр Ланчак, который занял эту должность со 2 июня переводом из Окнянской райгосадминистрации.

«Надеюсь, что вашего опыта хватит для того, чтобы Одесская область стала в вопросах образования лучшей в Украине. Это главная задача», — отметил председатель ОГА.