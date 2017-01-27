Мининфраструктуры выясняет причины следования круизника «Генерал Ватутин» в Ростов-на-Дону вместо Одессы (дополненная)

14:02 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в министерстве выясняют причины изменения курса украинского круизного лайнера «Генерал Ватутин», который вышел из Киева, посетил Вилково и направлялся в Одессу, но вдруг обошёл Крымский полуостров, а затем взял курс на Ростов-на-Дону, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщает ряд столичных СМИ со ссылкой на заявление министра на сегодняшнем брифинге в Киеве.

«Мы сейчас выясняем эту ситуацию... Я думаю, что более детальный ответ мы дадим, когда полностью поймем причины», — цитируют СМИ слова В. Омеляна.

По данным ряда источников, судно «Генерал Ватутин» класса «река-море» в настоящее время проходит Керченский пролив.

В дальнейшем столичные СМИ со ссылкой на представителя бывшего владельца судна — компании «Червона рута» (Киев) сообщили, что судно было продано Сейшельских фирме и в настоящий момент вовсе не совершало круиз, а следовало по маршруту, указанному новым судовладельцем.