|
русская версия | english version
|
|
Около 40 проектов вынесены на рассмотрение сессии горсовета 14 июня
13:32 / 03.06.2017
ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В предварительную повестку дня заседания Одесского городского совета, которая назначена на 14 июня, включены 38 вопросов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 14 июня в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XVІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва.
В предварительную повестку дня включены 7 блоков вопросов, 38 проектов решений. В частности, об утверждении отчета о выполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года; о внесении изменений в решение городского совета «О бюджете города Одессы на 2017 год»; об утверждении Городской целевой программы развития образования на 2017-2019 годы; о внесении изменений в городские программы: занятости населения, пожарной и техногенной безопасности, «Электронный открытый город»; а также ряд вопросов по земельным правоотношениям, коммунальным предприятиям, предоставлению льгот по налогам и др.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:21 03.06.2017
13:58 03.06.2017
12:49 03.06.2017
12:32 03.06.2017
11:23 03.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»