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Около 40 проектов вынесены на рассмотрение сессии горсовета 14 июня
13:32 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В предварительную повестку дня заседания Одесского городского совета, которая назначена на 14 июня, включены 38 вопросов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 14 июня в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XVІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва.

В предварительную повестку дня включены 7 блоков вопросов, 38 проектов решений. В частности, об утверждении отчета о выполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года; о внесении изменений в решение городского совета «О бюджете города Одессы на 2017 год»; об утверждении Городской целевой программы развития образования на 2017-2019 годы; о внесении изменений в городские программы: занятости населения, пожарной и техногенной безопасности, «Электронный открытый город»; а также ряд вопросов по земельным правоотношениям, коммунальным предприятиям, предоставлению льгот по налогам и др.

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