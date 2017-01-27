ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Президент назначил двух глав райадминистраций в Одесской области
16:32 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко 30 мая подписал распоряжения о назначении ещё двух глав райгосадминистраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе Администрации Президента.

Так, по информации пресс-службы, распоряжением Президента №116/2017-рп Василий Приймак назначен председателем Лиманского районной государственной администрации; распоряжением Президента №118/2017-рп Наталья Тодорова назначена председателем Измаильской районной государственной администрации Одесской области. Оба новоназначенных главы вступают в должность сегодня, 31 мая, им назначен испытательный срок один месяц.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:42 31.05.2017
В четверг, 1 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:06 31.05.2017
VIII экспозиция «Агро-Логистика» представила в Одессе ключевых игроков зернового рынка
16:17 31.05.2017
XVI Международная неделя по торговле и транспорту открылась в Одессе
15:58 31.05.2017
Железные дороги Грузии и Азербайджана могут стать участниками проекта «ZUBR»
15:47 31.05.2017
На завтра по Одессе и области сохраняется штормовое предупреждение


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.950