Одесса > Новости > Власти Президент назначил двух глав райадминистраций в Одесской области 16:32 / 31.05.2017 ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко 30 мая подписал распоряжения о назначении ещё двух глав райгосадминистраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе Администрации Президента. Так, по информации пресс-службы, распоряжением Президента №116/2017-рп Василий Приймак назначен председателем Лиманского районной государственной администрации; распоряжением Президента №118/2017-рп Наталья Тодорова назначена председателем Измаильской районной государственной администрации Одесской области. Оба новоназначенных главы вступают в должность сегодня, 31 мая, им назначен испытательный срок один месяц. версия для печати