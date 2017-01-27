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Президент назначил двух глав райадминистраций в Одесской области
16:32 / 31.05.2017
ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко 30 мая подписал распоряжения о назначении ещё двух глав райгосадминистраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в пресс-службе Администрации Президента.
Так, по информации пресс-службы, распоряжением Президента №116/2017-рп Василий Приймак назначен председателем Лиманского районной государственной администрации; распоряжением Президента №118/2017-рп Наталья Тодорова назначена председателем Измаильской районной государственной администрации Одесской области. Оба новоназначенных главы вступают в должность сегодня, 31 мая, им назначен испытательный срок один месяц.
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