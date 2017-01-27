Губернатор резко осудил инцидент с участием председателя Килийского райсовета и экс-руководителя ОГА Михеила Саакашвили

14:16 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов резко осудил инцидент в Вилково с участием председателя Килийского райсовета Павла Бойченко и экс-руководителя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом М. Степанов заявил сегодня, 29 мая, на брифинге после аппаратного совещания, комментируя появившееся в сети интернет видео конфликта.

«Я смотрел видео с главой райрады Павлом Бойченко. Само видео вызывает у меня чувство омерзения. На самом деле, я не понимаю, как можно так себя вести, я не понимаю, как можно уходить в такое хамство... Я искренне сочувствую Павлу Ивановичу, что он оказался в такой ситуации. Как там на биг-бордах? «Инша краина?» Да упаси нас Бог жить в такой «краине», где будут присутствовать феодализм, бояре и всё остальное, исходя из этих высказываний, которые там были. Вот всё, что я могу сказать, просмотрев это видео сегодня», — заявил губернатор.

Как сообщалось, М. Саакашвили, по его собственным словам, «приехал в Вилково проверить состояние дороги, которую с таким трудом выбил в прошлом году… обошел весь город и не нашел ни одного человека, который не был бы искренне благодарен». После этого он встретился с главой местного райсовета, который обвинил экс-главу ОГА в популизме, заявив, что за время губернаторства Саакашвили «ни одного квадратного метра асфальта не было положено». В ответ экс-губернатор заявил Бойченко, что год назад тот «ползал перед ним и лизал ноги».