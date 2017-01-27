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Одесская область должна стать лидером по количеству переносных весовых комплексов
13:59 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Губернатор Максим Степанов выступил с предложением к депутатам облсовета принять решение о покупке ещё девяти переносных габаритно-весовых комплексов в ближайшее время, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом председатель ОГА сообщил сегодня, 29 мая, на брифинге, состоявшемся после расширенного аппаратного совещания.
По словам губернатора, в Одесской области в ближайшее время должно появиться, по меньшей мере, ещё девять переносных весовых комплексов — предложением ОГА к депутатскому корпусу на эти цели заложено 7 млн. грн., поскольку стоимость каждого такого комплекса составляет от 300 до 400 тыс. грн.
«Уже получено согласие некоторых районных советов профинансировать покупку таких агрегатов. Они будут использоваться стационарно, но их нужно расставить по самым критическим точкам по всей области. К примеру, на въездах-выездах, в местах перегрузок на авто, и приобрести их нужно было ещё вчера. Так что я максимально заинтересован в этом. Есть договорённость с Минтрансом о том, что в Одесский регион будет направлено наибольшее количество таких комплексов, которые поступят в Украину. Для того, чтобы минимизировать разрушения дорожного покрытия», — подчеркнул губернатор.
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