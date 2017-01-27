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Очередное заседание облсовета назначено на 8 июня
11:18 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заседание одиннадцатой сессии Одесского областного совета седьмого созыва назначено на 8 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, распоряжением председателя облсовета №259/2017-ОР от 25 мая пленарное заседание одиннадцатой сессии областного совета седьмого созыва назначено на 10 часов 8 июня.
Сессии рекомендованы для рассмотрения следующие вопросы: об утверждении Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2017 год; об утверждении Программы развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 годы; о внесении изменений в решение областного совета от 28 октября 2011 г. «Об утверждении Региональной программы сохранения и восстановление водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы»; о внесении изменений в решение областного совета от 21 марта 2017 г. «Об областном бюджете Одесской области на 2017 г.»; другие вопросы.
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