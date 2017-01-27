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Президент принял участие в открытии трассы «Спасское – Вилково»
17:43 / 26.05.2017
ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 26 мая, принял участие в открытии трассы «Спасское – Вилково», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе Одесского облсовета.
Как отметили в пресс-службе, во время визита в Одесскую область Президент вместе с председателем областной государственной администрации Максимом Степановым, председателем областного совета Анатолием Урбанским, народными депутатами от Одесской области торжественно открыли и осмотрели восстановленную 44-х километровую автомобильную дорогу «Спасское – Вилково» Т-16-28.
«Автомобильная дорога имеет особое значение для транспортного сообщения области. Текущий средний ремонт начат в марте. Работы выполняли две строительные компании «Дорлидер» и ООО «Ростдорстрой» по современным технологиям», — добавили в пресс-службе.
Также глава государства принял участие в Церемонии установки знака «Вилково», знаменующего завершение дорожных работ, осмотрел презентационные стенды и пообщался с местными жителями.
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