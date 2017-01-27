Президент поблагодарил одесситов за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

16:00 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность одесситам за непоколебимую гражданскую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом П. Порошенко заявил сегодня, 26 мая, выступая на торжественном открытии Стамбульского парка в Одессе.

Президент поблагодарил одесситов а тёплый приём, отметив, что каждый раз во время визитов в Одесскую область получает положительные эмоции от общения с людьми.

«Спасибо одесситам за непреклонный выбор в пользу единой Украины, ее соборности, территориальной целостности. Особые слова поддержки хотел бы высказать украинскому патриотическому активу города. Спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, за способность бороться и давать решительный отпор всем попыткам страны-агрессора и ее агентуры дестабилизировать ситуацию в городе», — заявил П. Порошенко.

При этом Президент отметил и необходимость глубоко уважать специфику, неповторимость и уникальное культурное многообразие Одессы.

Напомним, что сегодня утром ряд общественных организаций проводил возле Оперного театра акцию протеста «Стоп легализации противозаконной реставрации Потёмкинской лестницы»; также пришедшие общественники держали транспаранты с другими претензиями к Президенту.