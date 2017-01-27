Президент рассказал об эффективности эксперимента по ремонту дорог за счёт сверхплановых таможенных поступлений

15:36 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко заявил об эффективности инициированного им эксперимента по направлению на строительство, восстановление и реконструкцию дорог в Украине половины сверхплановых доходов от таможенных сборов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом П. Порошенко заявил сегодня, 26 мая, на торжественном открытии Стамбульского парка в Одессе.

Президент назвал ремонт и строительство дорог в Украине является для меня одной из самых первоочередных задач, отметив, что этот вопрос «волновал и волнует абсолютное большинство украинцев».

Президент отметил, что Одесская область была одним из первых участников эксперимента, по которому половина внеплановых доходов от таможни идет на восстановление дорог. При этом глава государства обмолвился, что к сожалению, в прошлом и позапрошлом годах этот эксперимент здесь, в отличие от Галичины, проводился неудачно. «Предыдущему руководству области постоянно что-то мешало», — заявил он.

«И когда в Одесской области — моей малой Родине — вместо пара и пиара занялись работой и делом, то и Одесская таможня дала 1 млрд. 200 млн. гривен. Это значит — не словом, а делом. Этот показатель является залогом того, что строительство дорог в Одесской области, наконец, будет возрождено», — сказал П. Порошенко.

Президент также сообщил, что посетит сегодня Вилково, где также будет открыта новая дорога «Спасское — Вилково».

«Новая дорога сделает комфортными путешествия в Вилково — это демонстрирует рост огромного туристического потенциала», — сказал он.