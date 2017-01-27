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Президент планирует завтра посетить открытие Стамбульского парка, лагерь «Виктория» и юг области
18:31 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Программой визита Президента Украины Петра Порошенко завтра, 26 мая, запланировано присутствие на торжественном открытии Стамбульского парка в Одессе, посещение лагеря «Виктория» и юга области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе ОГА.
Согласно информации пресс-службы, в планах визита главы государства — участие в торжественном открытии Стамбульского парка и обновлённой Потёмкинской лестницы, а также посещение оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» в Одессе. Затем П. Порошенко направится на юг области — в Вилково.
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