Одесса > Новости > Власти Президент планирует завтра посетить открытие Стамбульского парка, лагерь «Виктория» и юг области 18:31 / 25.05.2017 ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Программой визита Президента Украины Петра Порошенко завтра, 26 мая, запланировано присутствие на торжественном открытии Стамбульского парка в Одессе, посещение лагеря «Виктория» и юга области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе ОГА. Согласно информации пресс-службы, в планах визита главы государства — участие в торжественном открытии Стамбульского парка и обновлённой Потёмкинской лестницы, а также посещение оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» в Одессе. Затем П. Порошенко направится на юг области — в Вилково. версия для печати