Три солнечные электростанции планируется построить в течение года в области

17:38 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал Меморандум о сотрудничестве между ОГА и энергетическим холдингом KNESS GROUP, предусматривающий постройку и ввод в эксплуатацию трёх солнечных электростанций в течение ближайшего года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, 25 мая губернатор подписал Меморандум о сотрудничестве между Одесской ОГА и энергетическим холдингом KNESS GROUP, который занимается строительством и обслуживанием солнечных электростанций.

На сегодня, по словам М. Степанова, в Одесской области только 2,5% электроэнергии производится солнечными станциями.

«Развитие альтернативной энергетики вместе с повышением энергоэффективности является залогом устойчивого развития и экологической безопасности нашего региона», — подчеркнул он.

Согласно достигнутым договоренностям, уже через год в Одесской области будут построены и сданы в эксплуатацию три солнечные электростанции, расположенные в Арцизском и Окнянском районах. Новые станции будут генерировать 86 МВт электроэнергии, при том, что сейчас во всей Одесской области совокупно производится 220 МВт. В проект будет привлечено более 80 млн. долларов от украинских, американских и европейских инвесторов.

Председатель ОГА отметил, что в результате реализации проекта строительства трех солнечных электростанций в Одесской области будет создано 40 новых постоянных рабочих мест. К строительству электростанций также будет привлечено еще около 500 специалистов на временной основе — и это в сельской местности, где не всегда можно найти работу.

М. Степанов также подчеркнул, что задача Одесской областной администрации — оказывать всяческую поддержку этому проекту. В частности, речь идет об оформлении соответствующих земельных участков, подключении к сетям, помощи с документацией и тому подобное.