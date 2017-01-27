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Городской голова анонсировал завтрашнее открытие обновлённой Потёмкинской лестницы
12:51 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов анонсировал завтрашнее открытие Потёмкинской лестницы после ремонтно-реставрационных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
«Мы бережно относимся к истории нашего города, особенно к памятникам архитектуры. Может быть, не так быстро, как хотелось бы и нам самим, и одесситам, но сегодня мы видим серьёзные подвижки в благоустройстве города. Одним из предложений хотели бы привести в порядок — и приведём обязательно — Воронцовский переулок... Идёт комплексный подход. Мы завершили работы, и завтра, я надеюсь, мы увидим сданные объекты — нашу красавицу Потёмкинскую лестницу, которая не реставрировалась более 70 лет... она заиграла по-новому и одесситы, думаю, оценят... Стамбульский парк», — заявил мэр.
В дальнейшем, по словам Г. Труханова, планируется благоустроить Воронцовский переулок, идут подготовительные работы по благоустройству Греческого парка, а также по адресу Приморская, 1. Планируется привести в порядок фасады, а также «ведётся очень большая, кропотливая работа с собственниками помещений и домов» с требованием спрятать все кондиционеры — убрать на чердаки, в ниши, чтобы они не портили внешний вид. Такие же работы ведутся на Тираспольской площади.
Напомним, что по данным одесских СМИ, завтра ожидается визит в Одессу Президента Украины Петра Порошенко. По сведениям источников, глава государства, в частности, примет участие в торжественном открытии Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка.
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