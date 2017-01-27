Исполком одобрил проект решения о списании 10 изношенных троллейбусов с баланса КП «ОГЭТ»

12:12 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Члены исполкома поддержали внесение на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения о списании основных средств с баланса коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», в том числе троллейбусов, введённых в эксплуатацию 30 лет назад, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщил в ходе доклада на сегодняшнем заседании исполнительного комитета директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, проектом, в частности, предусматривается списание 10 единиц троллейбусов, которые были введены в эксплуатацию в 1987 — начале 1990-х годов. Также к списанию предложены микроавтобус, автомобиль, станки 1968 года и др. Практически все основные средства исчерпали все сроки эксплуатации (для транспорта — 10 лет) и имеют 100% износ.

Городской голова Геннадий Труханов отметил, что после списания ОС «весь этот металл» необходимо сдать в качестве вторсырья, а также поручил руководителю департамента отчитаться, сколько город выручил средств от сдачи металлолома.