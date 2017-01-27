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Заседание исполкома проходит в Одесском горсовете
11:25 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание Исполнительного комитета Одесского городского совета началось сегодня в 11 часов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В повестку дня заседания включены вопросы Департамента финансов, Департамента труда и социальной политики, Департамента экологии и развития рекреационных зон, Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Суворовской районной администрации, Департамента предоставления административных услуг, Департамента городского хозяйства, Департамента экономического развития, Управления по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения, Департамента оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами, Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, Управления архитектуры и градостроительства, Управления инженерной защиты территории города и развития побережья, Департамента коммунальной собственности, Службы по делам детей, Департамента здравоохранения, Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, Управления рекламы.
Заседание проводит Одесский городской голова Геннадий Труханов.
В частности, члены исполкома уже поддержали принятие отчёта Департамента финансов об исполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года.
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