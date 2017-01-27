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Захаровскую РГА снова возглавил Игорь Стебловский
13:51 / 23.05.2017
ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Согласно распоряжению Президента Украины Захаровскую (бывшую Фрунзовскую) райгосадминистрацию Одесской области возглавил Игорь Стебловский, ранее уже дважды занимавший этот пост, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №109/2017-рп Игорь Стебловский назначен председателем Захаровской РГА с 24 мая с испытательным сроком один месяц.
Как сообщало ранее ИА «Контекст-Причерноморье», в июне 2008 года распоряжением Президента Виктора Ющенко И. Стебловский был назначен председателем Фрунзовской РГА. Уволил его с этой должности Президент Виктор Янукович в мае 2010 года с формулировкой «в связи с окончанием срока полномочий предыдущего Президента Украины».
24 мая 2014 года и. о. Президента Александр Турчинов снова подписал назначение И. Стебловского на эту должность, а 5 июня 2015 года уже нынешний Президент Пётр Порошенко снова его уволил, чтобы в сентябре назначить руководителем РГА одного из людей «команды Саакашвили».
В 2016 году район был переименован по «закону о декоммунизации», а 3 февраля этого года райгосадминистрация снова осталась без главы.
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