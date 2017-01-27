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Президент назначил главу Окнянской РГА
13:35 / 23.05.2017
ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового председателя Окнянской РГА, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, согласно распоряжению Президента Украины, с 24 мая председателем Окнянской районной государственной администрации Одесской области назначен Александр Безименко.
Ему назначен испытательный срок в 1 месяц.
Соответствующее распоряжение №110/2017-рп Президент подписал 22 мая.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущий руководитель района Владимир Гавриш был назначен на эту должность в период губернаторства Михеила Саакашвили и уволен вместе с четверыми коллегами распоряжением Президента от 3 февраля 2017 года с формулировкой «согласно поданным ими заявлениям».
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