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Первый вице-мэр обещает на этой неделе открытие Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка
11:12 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский заявил, что на этой неделе планируется открытие Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом первый вице-мэр заявил сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в горсовете.
Как отметил А. Орловский, из основных событий для города на этой неделе запланировано открытие после реконструкции Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка.
«Есть ещё ряд небольших работ, которые мы должны завершить в ближайшие дни. В принципе, всё идет по графику, но погодные условия не позволяют сделать это сегодня. Завтра-послезавтра будет окончательно завершено. Всем службам, которые участвуют в благоустройстве — «Зелентрест», «Горсвет», «Городские дороги» — необходимо поработать, чтобы достойно открыть эти знаковые для города объекты», — добавил он.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры национального значения — Потемкинской лестницы в Одессе были начаты в мае 2016 г. Утвержденный проект ремонтно-реставрационных работ предполагал устройство гидроизоляции конструкции покрытия лестницы, восстановление сквозной проходимости туннелей, усиление и восстановление монолитности поврежденных трещинами арок и сводов, усиление верхних стенок Приморского бульвара.
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