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Работники аппарата облсовета присоединились к празднованию Всемирного дня вышиванки
11:33 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники аппарата Одесского областного совета сегодня, 18 мая, присоединились к празднованию Всемирного дня вышиванки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, ежегодно в третий четверг мая отмечается Всемирный день вышиванки. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

В этот день к празднованию присоединились работники аппарата Одесского областного совета, которые вышли на работу в вышитых рубашках и сорочках.

«Вышиванка — наша национальная святыня. Она символизирует связь поколений, будит высокие патриотические чувства в сердце каждого украинца. Сегодня, надев национальную вышиванку, мы чтим исконные народные традиции. Пусть этот праздник сотрет границы и объединит украинцев по всему миру. Отличного настроения и разноцветных впечатлений!», — заявил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

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