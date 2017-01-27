«Дорога на Вилково будет открыта до конца мая», — губернатор

15:46 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что отремонтированная автодорога «Спасское – Вилково» будет открыта до конца мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, сегодня, 15 мая, председатель Одесской ОГА проинспектировал ход ремонта автодороги государственного значения Т-16-28 «Спасское – Вилково» и автодороги международного значения М-15 «Одесса – Рени».

В пресс-службе напомнили, что общая протяженность дороги «Спасское – Вилково», построенной еще в 1940-1950 годах, составляет 44,7 км. Эта автодорога проходит по территории Килийского и Татарбунарского районов и имеет ключевое значение для региона, поскольку является туристическим маршрутом, обеспечивающим связь города Вилково с трассой М-15 «Одесса – Рени». Последние ремонтные работы на отдельных участках этого пути выполнялись еще в 2010 году. Однако общее состояние дороги по всей ее протяженности в течение многих лет оставалось крайне неудовлетворительным. На отдельных участках дорожное покрытие было разрушено по всей ширине проезжей части.

На сегодняшний день на дороге «Спасское – Вилково» уже выполнен значительный объем работ, восстановлена основа дорожного покрытия, уложены выравнивающие и верхние слои покрытия, упорядочена обочина. В конце мая планируется введение дороги в эксплуатацию.

М. Степанов отметил, что дорога «Спасское – Вилково» имеет ключевое значение для области.

«К сожалению, многие годы она была скорее направлением, а не дорогой. Ею никто не занимался. Поэтому ремонт этой дороги я поставил в приоритет сразу после прихода на должность. Конечно, в первую очередь, мы ставим перед собой задачу обеспечить комфорт для местных жителей. Но Вилково — это еще и «Украинская Венеция», туристическая жемчужина Придунавья. Мы понимаем, что без качественных дорог туризм в регионе не сможет развиваться желаемыми темпами. Получив качественные пути сообщения, и Вилково, и весь Дунайский биосферный заповедник станут более доступными для туристов. Это значит, что туристическая отрасль и в целом экономика этих районов получат серьезный импульс к развитию», — отметил он.