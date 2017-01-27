|
русская версия | english version
|
|
Сессия Одесского горсовета назначена на 14 июня
16:28 / 05.05.2017
ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XVІ сессия Одесского городского совета назначена на 14 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 14 июня в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XVІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва.
В предварительную повестку дня включены вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:32 05.05.2017
17:03 05.05.2017
16:04 05.05.2017
15:47 05.05.2017
15:07 05.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.039
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»