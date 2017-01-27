Одесса > Новости > Власти Сессия Одесского горсовета назначена на 14 июня 16:28 / 05.05.2017 ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XVІ сессия Одесского городского совета назначена на 14 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 14 июня в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XVІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва. В предварительную повестку дня включены вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы. версия для печати