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Очередное заседание одесского исполкома назначено на 25 мая
09:42 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 25 мая в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 25 мая в 11:00 состоится очередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета.
В предварительную повестку дня включен вопрос об исполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года.
Докладывает директор Департамента финансов Светлана Бедрега.
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