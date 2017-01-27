Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 25 мая 09:42 / 28.04.2017 ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 25 мая в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 25 мая в 11:00 состоится очередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета. В предварительную повестку дня включен вопрос об исполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года. Докладывает директор Департамента финансов Светлана Бедрега. версия для печати