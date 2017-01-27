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Президент назначил председателя Татарбунарской РГА
17:05 / 27.04.2017
ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового председателя Татарбунарской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента №94/2017-рп Александр Кривенко назначен председателем Татарбунарской РГА с 28 апреля с испытательным сроком три месяца.
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