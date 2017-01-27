«Переименование горсоветом улиц в Одессе — провокация», — губернатор

13:22 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что принятое 26 апреля Одесским горсоветом решение о возвращении ряду улиц в Одессе старых названий выглядит как провокация накануне годовщины трагических событий 2 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Так, по мнению главы ОГА, «в прошлогоднем варианте переименований были неоднозначные моменты, но их необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания».

«Возьмем госпожу Терешкову. Да, она стала первой женщиной космонавтом в 1963 году. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова как депутат Госдумы РФ в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она отличием «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктуру. Так чью память решили увековечить? Помнят они, депутатами какой страны они являются? Надеюсь, это какое-то головокружение или еще что-то, но никак не взвешенное решение», — заявил М. Степанов.

Также председатель ОГА призвал депутатов горсовета исправить ситуацию, заявив, что от таких действий «выигрывает только восточный сосед, и правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», прокуратура области сегодня открыла уголовное производство по факту решения горсовета о переименовании улиц по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Напомним, что проведение общественных слушаний по вопросу изменения названий ряда одесских улиц было намечено ещё в августе прошлого года. В дальнейшем они несколько раз переносились, объявлялись закрытыми или несостоявшимися из-за вмешательства радикально настроенных личностей. В предварительную повестку дня сессии горсовета 26 апреля вопрос о переименовании улиц включен не был. Его внесли с голоса уже в начале сессии, после чего поступило сообщение о минировании админздания, но заседание по инициативе городского головы было продолжено.