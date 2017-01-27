«Решение о переименовании одесских улиц учитывало обращение облсовета об отмене распоряжения Саакашвили», — Депинформ

10:25 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — При подготовке принятого 26 апреля проекта решения о переименовании ряда одесских улиц историко-топонимическая комиссия городского совета учитывала тот факт, что 20 октября 2016 года депутаты Одесского областного совета приняли обращение к Президенту Украины с просьбой отменить переименование улиц в Одессе, проведенное распоряжением главы областной государственной администрации Михеила Саакашвили от 21.05.2016 г., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В комментарии департамента, в частности, отмечается: «Принятым решением депутаты завершили процесс декоммунизации, а также привели в соответствие правильность написания топонимов города. Это было необходимо для обеспечения учета, устранения повторов и упорядочения названий улиц, переулков, парков, скверов, площадей и т.п.

Последний учет топонимов был проведен в 2005 году. Тогда в Одессе был зарегистрирован 1261 топоним. За 12 лет вносилось очень много изменений, а также появились новые географические объекты, в частности из последних, сквер Героев Небесной сотни, Сквер памяти воинов АТО, переулок Героев Крут и другие парки, улицы и переулки. В настоящее время их уже 1513.

Также при подготовке проекта решения историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета учитывала тот факт, что 20 октября 2016 года депутаты Одесского областного совета приняли обращение к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить переименование улиц в Одессе, проведенное распоряжением главы областной государственной администрации Михеила Саакашвили №3031/А-2016 от 21.05.2016 г.».

Вице-мэр Зинаида Цвиринько, в свою очередь, заявила: «Согласно решению Одесского городского совета №4858-ІV от 9.11.2005 года «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов, мостов и других сооружений, расположенных на территории города Одесса» были утверждены названия 1261 объекта топонимики на украинском и русском языках. После этого принимались решения по уточнению, исключению названий, переименованию отдельных улиц, которые являлись поправками к базовому решению. Сегодня в Одессе насчитывается более 1,5 тысячи топонимических названий, и возникла необходимость принять новое базовое решение горсовета, которым будут упорядочены все поправки и уточнения».

Как сообщалось, вчера, 26 апреля, на заседании сессии Одесского горсовета было принято внесённое с голоса решение о переименовании ряда улиц и других топонимических объектов города. Документ пока официально на сайте горсовета не опубликован.

Ранее, перед проведением общественных слушаний, были обнародованы следующие предложения и замечания топонимической комиссии о переименовании ряда городских объектов в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

Рассматривая переименования одесских улиц по распоряжению ОГА №298/А-2016 от 19.05.2016 г., городская историко-топонимическая комиссия отметила, что ул. и пер. Бабушкина, ул. Бирюкова, ул. Гончарова, ул. Обнорского, ул. Белинского, пер. Богданова, ул. Бадаева не попадают под Закон о декоммунизации.

Также отмечено, что указанный в распоряжении ОГА «пер. Тупиковый-Пролетарский» на самом деле носит название пер. Тупиковый, ул. Крупской носит название Мариинская, ул. Благоева носит название ул. Хуторская, а пер. 9-й Чапаевский и ул. Красных партизан в Суворовском районе вообще не существуют.

Отдельными пунктами отмечается, что ИТК не рекомендует переименование пр-та Марш. Жукова (с учётом его заслуг в изгнании нацистских оккупантов из Украины и многочисленных обращений одесситов), ул. Валентины Терешковой (с учётом заслуг первой женщины-космонавта по освоению космоса) и ул. Гайдара (учитывая, что писатель-автор многих популярных рассказов и повестей для юношества, погиб в бою с фашистскими оккупантами на Украине в 1941 году, а также, что в защиту этого названия поступают многочисленные обращения одесситов).

Из оставшегося списка рекомендованы следующие переименования: в Киевском районе: ул. Карла Либкнехта (вариант ОГА — Николая Троицкого) — в ул. Небесной Сотни, пер. Карла Либкнехта (пер. Атамана Кошевого) — пер. Героев Крут, ул. Красных Зорь (ул. Бернардацци) — ул. Храмовая, пер. Красных Зорь — пер. Стурдзовский, пер. Пионерский (пер. Ливерпульский) — пер. Фраполли, ул. Правды (ул. Просвиты) — ул. Счастья, пер. Правды (пер. Гетманский) — пер. Вдохновения, ул. Фурманова (Дмитрия Донцова) — ул. Бориса Нечерды, пер. Фурманова (Олены Телиги) — пер. Лисаневича.

В Малиновском районе: ул. Воронского — 3-я Пригородная, ул. Елина (вариант ОГА — ул. Петра Карышковського, но это название уже существует) — 2-я Пригородная, ул. Кондренко — ул. 4-я Пригородная, ул. Корнюшина — ул. Гармоничная, ул. Одинцова (ул. Алексея Косяченко) — ул. Одесских олимпийцев, ул. Перепечко — ул. 1-я Пригородная, пер. Союзный (пер. Александра Юрженко) — пер. Эдуардса, ул. Чапаева (ул. Вячеслава Кирилова) — ул. Братьев Мезенцевых, пер. Красных партизан (пер. Николая Бокариуса) — пер. Партизанский.

В Приморском районе: ул. Заславского — в ул. Бориса Литвака, ул. Ленинградская (вариант ОГА — ул. Александра Кутузакия) — ул. Петропавловская.

В Суворовском районе — ул. Героев комсомольцев (вариант ОГА — ул. Николая Михновского) — в ул. Святого Преподобного Ионы, пер. Героев комсомольцев (пер. Евгения Бандуренко — пер. Розовый, ул. Героев Сталинграда (ул. Героев обороны Одессы) — ул. Героев оборони Одессы, Днепропетровская дорога (ул. Семена Палия) — Днепровская дорога, ул. Конноармейская (ул. Ивана Луценко) — ул. Григория Жученко, ул. Краснослободская — ул. Городская, пер. Краснослободской — пер. Городской, ул. Обороны Ленинграда (ул. Нечуй-Левицкого) — ул. Валентина Хруща, пер. 4-й Стахановский — пер. Экипажный, ул. Чапаева — ул. Семена Яхненко, пер. Чапаева — пер. Сивашский, 1—8-й Чапаевские переулки (предложенные ОГА названия, соответственно — Владимира Терещенко, Олега Андрийца, Бориса Кифоренко, Виктора Дихтиевского, Игоря Киселёва, Олега Стороженко, Юрия Асееа, Александра Пресича) — в 1—8-й Староказацкие переулки, ул. Ярослава Галана (ул. Романа Шухевича) — ул. Защитников Отчизны.

В дальнейшем проект дорабатывался.

В связи с изданием распоряжения главы Одесской областной государственной администрации М. Саакашвили от 21 мая 2016 года №303/А-2016 «О переименовании объектов топонимики в населенных пунктах Одесской области», в ряде одесских СМИ эксперты высказали недоумение в связи с наличием в списке, приложенном к распоряжению, имен и названий, не имеющих отношения к «декоммунизации».

Из-за нарушения процедуры переименования (непроведение общественных слушаний) был подан судебный иск, обжалующий распоряжение ОГА.

В дальнейшем депутаты облсовета 20 октября 2016 года приняли обращение к Президенту об отмене спорного распоряжения М. Саакашвили.