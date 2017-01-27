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После сообщения о минировании в сессионном зале горсовета произошла ещё и потасовка с участием «Автомайдана»
15:26 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Состоявшаяся сегодня, 26 апреля, сессия горсовета отличилась не только поступившей угрозой взрыва, но и произошедшей потасовкой с участием «автомайдановцев» — противников строительства на «Ланжероне» и сотрудников охраны, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Приблизительно через полтора часа после начала заседания сессии горсовета было получено сообщение о минировании здания. На что городской голова Геннадий Труханов заявил: «Мы понимаем, что это шутка. Но кто боится — может покинуть зал». В результате несколько депутатов вышли в коридор.
Серьёзный скандал разгорелся после того, как депутаты проголосовали за отчуждение нежилого помещения на пляже «Ланжерон».
Активисты «Автомайдана» Виталий Устименко и Валентина Мазепа, вышли на середину зала, громко заявляя, что у одесситов не имеют право отбирать их пляж, а при попустительстве депутатов на «Ланжероне» вскоре может появиться новый торговый центр.
«Это наше последнее предупреждение. Ворюги!», — выкрикнул В. Устименко.
Сотрудники муниципальной охраны вывели его из зала, при этом произошла небольшая потасовка.
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