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Сессия горсовета продолжается, несмотря на анонимное сообщение о минировании
13:15 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сессия Одесского городского совета продолжается, несмотря на поступившее анонимное сообщение о минировании здания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По информации отдела коммуникации ГУНП в Одесской области, сообщение о минировании административного здания Одесского городского совета поступило в полицию сегодня в 11:30.
Проводится обследование здания и прилегающей к нему территории.
Полиция сообщает о принятии мер по эвакуации работников и посетителей горсовета в целях обеспечения безопасности граждан.
Тем не менее, заседание горсовета продолжается, как и его онлайн-трансляция.
Напомним, что ранее сообщалось об усилении пропускного режима в админздание на Думской, 1, особенно в дни проведения сессий и других важных мероприятий.
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