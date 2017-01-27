Сессия горсовета продолжается, несмотря на анонимное сообщение о минировании

13:15 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сессия Одесского городского совета продолжается, несмотря на поступившее анонимное сообщение о минировании здания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации отдела коммуникации ГУНП в Одесской области, сообщение о минировании административного здания Одесского городского совета поступило в полицию сегодня в 11:30.

Проводится обследование здания и прилегающей к нему территории.

Полиция сообщает о принятии мер по эвакуации работников и посетителей горсовета в целях обеспечения безопасности граждан.

Тем не менее, заседание горсовета продолжается, как и его онлайн-трансляция.

Напомним, что ранее сообщалось об усилении пропускного режима в админздание на Думской, 1, особенно в дни проведения сессий и других важных мероприятий.