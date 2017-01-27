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Облсовет не поддержал ряд предложенных депутатских обращений
12:20 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет не поддержал ряд предложенных на сегодняшней сессии депутатских обращений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В начале сессии депутаты не поддержали включение в повестку дня обращения к руководству МВД и СБУ об обеспечении порядка в Одессе и области 2 и 9 мая, подготовленное Виктором Баранским, и обращение о приостановке действия постановления КМУ по распределению госпитальных округов, подготовленное Александром Кащи.
В дальнейшем в ходе сессии облсовет не принял ряд депутатских обращений, включенных в повестку.
В частности, не хватило голосов для поддержки обращения к центральным властям о переносе сроков внедрения электронных деклараций депутатов сельских и поселковых советов. Внесший вопрос в повестку дня депутат Виталий Саутенков отметил, что далеко не во всех сёлах у сельских голов и депутатов есть техническая возможность подавать декларации в электронном виде, потому предлагается перенести сроки внедрения электронных деклараций для них либо позволить им сдавать декларации в бумажном виде.
Депутаты проголосовали за принятие этого проекта в целом, однако затем в его поддержку проголосовали только 40 депутатов и обращение не было принято.
После обсуждения депутаты также не поддержали обращение, внесенное В. Саутенковым, о недопущении дискриминации нацменьшинств.
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