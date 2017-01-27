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Облсовет принял изменения в областную целевую программу «Захист та Турбота»
10:55 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании принял изменения в областную целевую программу социальной поддержки населения на 2016-2017 годы «Захист та Турбота», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В пояснительной записке к решению отмечается, что ориентировочный объем финансирования программы увеличивается в связи с увеличением социальных выплат. Также увеличено финансирование единовременной денежной помощи лицам, мобилизованным в 2017 году, в связи с увеличением числа таких лиц.
Решение было принято большинством голосов с учётом поправки депутата Ирины Ковалиш о выплатах 1 тыс. грн. ветеранам Великой Отечественной войны.
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