Облсовет принял изменения в областную целевую программу «Захист та Турбота»

10:55 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский областной совет на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании принял изменения в областную целевую программу социальной поддержки населения на 2016-2017 годы «Захист та Турбота», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В пояснительной записке к решению отмечается, что ориентировочный объем финансирования программы увеличивается в связи с увеличением социальных выплат. Также увеличено финансирование единовременной денежной помощи лицам, мобилизованным в 2017 году, в связи с увеличением числа таких лиц.

Решение было принято большинством голосов с учётом поправки депутата Ирины Ковалиш о выплатах 1 тыс. грн. ветеранам Великой Отечественной войны.