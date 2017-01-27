Одесса > Новости > Власти Сессия облсовета началась с минуты молчания в память о жертвах Чернобыльской трагедии 10:31 / 26.04.2017 ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодняшняя внеочередная сессия Одесского областного совета началась с минуты молчания в память о жертвах Чернобыльской трагедии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Сессия облсовета, посвященная вопросу внесения изменений в областной бюджет на 2017 год, началась несколько минут назад. В зале на момент начала сессии зарегистрировались 65 депутатов — достаточное число для кворума. По предложению председателя облсовета Анатолия Урбанского сессия началась Сессия облсовета началась с минуты молчания в память о жертвах Чернобыльской трагедии, очередная годовщина которой отмечается сегодня. версия для печати