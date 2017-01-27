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Сессия облсовета началась с минуты молчания в память о жертвах Чернобыльской трагедии
10:31 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодняшняя внеочередная сессия Одесского областного совета началась с минуты молчания в память о жертвах Чернобыльской трагедии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Сессия облсовета, посвященная вопросу внесения изменений в областной бюджет на 2017 год, началась несколько минут назад.
В зале на момент начала сессии зарегистрировались 65 депутатов — достаточное число для кворума.
По предложению председателя облсовета Анатолия Урбанского сессия началась Сессия облсовета началась с минуты молчания в память о жертвах Чернобыльской трагедии, очередная годовщина которой отмечается сегодня.
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