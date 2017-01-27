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Павел Вугельман исполняет обязанности городского головы, пока мэр участвует в заседании Правления Ассоциации городов Украины
10:52 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вице-мэр Павел Вугельман назначен и. о. городского головы Одессы на время двухдневной командировки Геннадия Труханова в Харьков для участия в заседании Правления Ассоциации городов Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, с 23 по 24 апреля городской голова находится в командировке в г. Харьков для участия в заседании Правления Ассоциации городов Украины и в рабочем совещании с участием премьер-министра Украина В. Гройсмана.
Согласно распоряжению Одесского городского головы №36К от 21 апреля, на период командировки мэра исполнение обязанностей Одесского городского головы возложено на заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Павла Вугельмана.
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