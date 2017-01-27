Внеочередная сессия облсовета назначена на 26 апреля

10:35 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Внеочередная сессия Одесского областного совета седьмого созыва назначена на 26 апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, председатель облсовета Анатолий Урбанский подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии областного совета седьмого созыва 26 апреля в 10:00.

Для рассмотрения на сессии депутатам рекомендован вопрос «О внесении изменений в решение областного совета от 21 марта 2017 г. №355-VII «Об областном бюджете Одесской области на 2017 год» и другие вопросы.

Напомним, что на 26 апреля также назначена сессия Одесского городского совета.