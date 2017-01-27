Городские власти планируют провести встречу с предпринимателями, понесшими убытки от пожара на «Северном»

09:43 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городские власти планируют провести встречу с предпринимателями, которые понесли убытки в результате субботнего пожара на рынке «Северный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе аппаратного совещания в горсовете сегодня, 24 апреля, представитель ГУ ГСЧС сообщил, что «пока информация краткая, ведётся установление причин пожара». Спасено 92 павильона на сумму более 14 млн. грн.

Заместитель городского головы Павел Вугельман отметил слаженную работу спасателей и поручил подготовить списки на награждение.

Также он сообщил, что городские власти планируют провести встречу с предпринимателями, чьё имущество пострадало в результате пожара, и оказать им возможную поддержку.